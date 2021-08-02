В Воронеже после пожара в автосалоне обнаружили труп мужчины

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Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела пенсионера на месте пожара в автосалоне на Левом берегу Воронежа. Напомним, 1 августа днем горел подвал на Ленинском проспекте, 156, где расположен автосалон «Ленд Ровер». Из здания эвакуировали 50 человек, его тушили 62 огнеборца на 19 машинах. Первоначально ГУ МЧС по Воронежской области сообщали, что пострадавших не было. Позднее на месте обнаружили труп 74-летнего мужчины.

- Следователи осмотрели место происшествия, тело направили на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти. Опрашиваются очевидцы, сотрудники организации, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.