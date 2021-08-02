Движение вверх

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Замена старых подъемных кабин была проведена во всех семи подъездах девятиэтажного дома № 3. После завершения всех работ собственники многоэтажки на протяжении нескольких месяцев подряд продолжали пользоваться лестницей. Подъемные кабины были неподвижны и недоступны абсолютно для всех - Ростехнадзор не согласовывал запуск, потому что…. В ответственное ведомство никто не обращался. С апреля текущего года у Управляющей компании было вакантно место ответственного за эксплуатацию лифтового оборудования.

Добиться выполнения УК своих обязанностей удалось после обращения за помощью в приемную депутата Государственной Думы Сергея Чижова. Чтобы добиться положительного результата потребовалось два дня. Управляющая компания, после того, как парламентарий обратился туда в рамках депутатских полномочий, нашла сотрудника на должность ответственного за содержание оборудования, оформила необходимые документы, после чего лифты заработали.

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Депутат Государственной Думы от Воронежской области, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов отметил, что в решении обращения собственников дома институт приемных в очередной раз подтвердил свою эффективность в качестве инструмента взаимодействия с гражданами.

«Последовательная работа Государственной Думы позволила добиться довольно высокого качества законодательного регулирования деятельности управляющих компаний, - подчеркнул депутат Государственной Думы Сергей Чижов. – На сегодняшний день ведение деятельности УК возможно исключительно при условии прохождения лицензирования. Действуют требования к прозрачности организации работ. Текущим созывом Государственной Думы были приняты решения, которые усилили ответственность за грубые нарушения лицензионных требований: они выведены в отдельный состав административных правонарушений. Штрафные санкции довольно ощутимые: для юридических лиц – от 300 000 рублей, для должностных – от 100 000. В обоих случаях возможна дисквалификация на срок до трех лет.

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И это не говоря о том, что нынешнее положение собственников далеко от положения заложника УК. Если человек подозревает организацию в недобросовестности, он может перейти на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями или вовсе выбрать другую форму управления общим имуществом многоквартирного дома. Например, создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Несмотря на довольно высокую защищенность прав, когда человек сталкивается с безразличием и банальной безответственностью должностных лиц – а ничем иным нельзя объяснить произошедшее с собственниками МКД по ул. Донбасская нельзя – ощущает себя растерянным и беспомощным. В этой ситуации особое значение приобретает открытость представителей его интересов на всех уровнях законодательной и представительной власти.

Парламентарий напомнил, что в конце 2019 года был принят федеральный закон, который впервые на федеральном уровне закрепил норму об ответственности за нарушение правил эксплуатации и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов.

«Эти изменения снимают с повестки дня проблему безопасности лифтов, которая во многом зависит от износа оборудования. В масштабах Воронежской области потребность в новых лифтах оценивается без малого в 1,5 тысячи единиц. Модернизация идет крайне медленно: с 2014 по 2021 год удалось заменить более 500 лифтов, - подчеркнул Чижов. – В конце прошлого года за счет федеральных средств Фонду содействия реформированию ЖКХ была выделена субсидия в размере 750 миллионов рублей с целью увеличения финансирования региональных программ капремонта, которые, кстати, и подразумевают установку новых лифтов. Важно, при подготовке проектировок федерального бюджета на следующих год, оценить объем этих вложений и проанализировать их эффективность»

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