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Происшествия2 августа 2021 13:21

Под Воронежем от удара "Лады" мусоровоз перевернулся на велосипедиста

В аварии пострадали также двое малолетних детей
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф

В 8.00 утра 1 августа в Россоши произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе двое малолетних детей.

По предварительным данным полиции, 37-летняя жительница Кантимировского района на «Ладе Приора» не пропустила автомобиль «КО 440-2» и столкнулась с ним. Мусоровоз от удара опрокинулся прямо на велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии в больницу с травмами попали двое 3-летних детей из «Лады» и 48-летний велосипедист.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

фото 36.мвд.рф

фото 36.мвд.рф