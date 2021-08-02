Под Воронежем от удара "Лады" мусоровоз перевернулся на велосипедиста

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В 8.00 утра 1 августа в Россоши произошла авария, в которой пострадали три человека, в том числе двое малолетних детей.

По предварительным данным полиции, 37-летняя жительница Кантимировского района на «Ладе Приора» не пропустила автомобиль «КО 440-2» и столкнулась с ним. Мусоровоз от удара опрокинулся прямо на велосипедиста, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии в больницу с травмами попали двое 3-летних детей из «Лады» и 48-летний велосипедист.

Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.