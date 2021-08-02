Житель Воронежской области до смерти избил собутыльника за то, что тот не хотел уходить

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Следователи передают в суд дело 60-летнего жителя села Краснолипье Репьевского района, по неосторожности убившего собутыльника.

В середине мая 2021 года мужчины выпивали. Потом хозяин попросил гостя удалиться, но 48-летний знакомый отказался покидать дом. Дошло до драки, в ходе которой хозяин так избил приятеля, что вызванная «скорая» не смогла спасти потерпевшего.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением легкого, осложнившейся кровопотерей.