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Происшествия2 августа 2021 12:53

Житель Воронежской области до смерти избил собутыльника за то, что тот не хотел уходить

Вызванная "скорая" не смогла спасти потерпевшего
Ярослав ИВАНОВ
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фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Следователи передают в суд дело 60-летнего жителя села Краснолипье Репьевского района, по неосторожности убившего собутыльника.

В середине мая 2021 года мужчины выпивали. Потом хозяин попросил гостя удалиться, но 48-летний знакомый отказался покидать дом. Дошло до драки, в ходе которой хозяин так избил приятеля, что вызванная «скорая» не смогла спасти потерпевшего.

Согласно заключению судмедэкспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением легкого, осложнившейся кровопотерей.