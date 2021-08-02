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Происшествия2 августа 2021 12:30

В Воронежской области заведующая детсадом повысила сотрудникам зарплату, чтобы забирать разницу себе

Женщина незаконно похитила более 450 тыс бюджетных рублей
Ярослав ИВАНОВ
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В Калачеевском районе правоохранители выявили факт хищения бюджетных денег в крупном размере.

В 2017 году 54-летняя заведующая детским садом установила для некоторых работников оклад в 1,5 ставки в связи с повышением нагрузки. На самом деле «нагрузка» оказалась фиктивной: никаких дополнительных функций работники не выполняли, а после получения зарплаты часть за допнагрузку передавали начальнице.

Таким образом, заведующая, воспользовавшись служебным положением, обогатилась на сумму более 450 тысяч рублей.

Теперь ей придется ответить за мошенничество, женщине грозит до шести лет заключения.