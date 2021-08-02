В Воронежской области увеличилось число людей, победивших коронавирус

Вакцинация в Воронежской области в последнее время идет активнее, чем раньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном оперативном штабе сообщили о количестве выздоровевших от коронавируса за сутки в Воронежской области. Их на утро понедельника, 2 августа, было 284. Сутки назад, напомним, победили «ковид» 269 жителей Воронежской области. 31 июля их, впрочем, было 288. Нестабильность по выздоровевшим, видимо, так и продолжится, пока не вакцинируются хотя бы 60 процентов населения области.

Воронежская область находится на восьмом месте в России по этому показателю. Больше людей за сутки выздоровели в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском крае, Нижегородской, Свердловской области и в Хабаровском крае.

Сейчас люди потянулись в поликлиники и другие пункты, где можно сделать прививку, поактивнее. Они жаловались на нехватку препаратов, из-за чего приходится стоять в очередях, однако власти анонсировали доставку новых партий вакцины.

Что касается общей цифры за все время эпидемии в Воронежской области, то наших выздоровевших земляков теперь 96 742.