В Воронежской области число заболевших «ковидом» уменьшается вторые сутки подряд

"Ковид" по-прежнему диагностируют у немногим больше 500 жителей Воронежской области каждые сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 2 августа на федеральном сайте Стопкоронавирус.РФ опубликовали очередные статистические данные за сутки по заболеванию «ковидом».

Цифры по новым заболевшим в Воронежской области вроде бы внушают определенный оптимизм. Все-таки если 31 июля был новый антирекорд – 487 заразившихся, а 1 августа – 486, то сейчас 483. Снижение, конечно, очень маленькое, но по крайней мере дальнейший рост эпидемии, если верить цифрам, удалось слегка притормозить. Общее число заболевших жителей Воронежской области теперь 104 986 пациента.

Наш регион по итогам последних суток находится на шестом месте по числу заболевших за сутки в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская и Свердловская области.