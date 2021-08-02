Под Воронежем водитель «Фольксвагена» погубил и себя, и своего пассажира

От передней части иномарки мало что осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 1 августа в 11.41 в Новоусманском районе случилась авария, в которой погибли два человека.

На 528 километре трассы «Дон» 57-летний местный житель, руливший «Фольксвагеном Пассат», потерял контроль над машиной. Иномарка вылетела с дороги и врезалась в водоотводящую трубу. В аварии погиб сам водитель и его 66-летний пассажир (мужчина также был местным жителем).

Полицейские выясняют, почему водитель «Фольксвагена» не смог удержать машину на дороге.