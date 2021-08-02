В Воронежской области начальника филиала УФСИН будут судить за вымогательство взятки в 300 тысяч рублей

Суда бывший начальник филиала УФСИН будет дожидаться в следственном изоляторе. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело бывшего начальника Борисоглебского филиала УФСИН. Он будет отвечать за получение крупной взятки. Экс-руководитель был пойман в результате совместной операции полиции, ФСБ и собственной безопасности УФСИН.

По версии следствия, весной 2020 года тогда еще начальник филиала УФСИН предложил представителю московской коммерческой организации сделку. За 300 тысяч рублей он обещал помочь в подготовке и передаче в суд материалов о продлении испытательного срока условно осужденной женщине. А также потребовать от нее устроиться на работу. Чтобы она хотя бы начала возмещать имущественный ущерб, причиненный ей московской фирме.

Весной и летом 2020 года начальник получал от столичного коммерсанта 15 и 20 тысяч рублей. Ну а в ноябре того же года он потребовал принести куда более солидную сумму – 115 тысяч рублей. На ее получении начальник и был пойман с поличным.

- Сначала он частично сознался в содеянном: не отрицая факт получения денег, пояснил, что действовал мошенническим путем, вводя мужчину в заблуждение. Но затем от признания своей вины и вообще от дачи показаний отказался. Однако показания свидетелей, оперативные материалы, заключения экспертиз дают достаточно доказательств для направления дела в суд, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Юрий Абуладзе.

Суда теперь уже бывший начальник филиала УФСИН ждет в родном ведомстве. Только уже по другую сторону решетки. Ему грозит штраф от двух до четырех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.