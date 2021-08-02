Фото: предоставлено УГИБДД по Воронежской области.

Правильно перевозить детей воронежских мам научат еще в роддоме. 30 июля на базе городской больницы скорой медицинской помощи №10 стартовал образовательный проект «Детство без опасности». В его рамках специалисты будут дважды в неделю обучать женщин правилам перевозки малышей. Занятия проводят сотрудники роддомов, которые предварительно прошли обучение. Для тренингов используют специальный тренажер, он позволяет научиться пристегивать ребенка. Проект продлится до конца года. Поучаствовать в нем могут только пациентки роддома.

С 2019-го такая же программа действует в перинатальном центре воронежской областной больницы №1.

ЦИФРЫ:

За полгода в Воронежской области зарегистрировали 141 ДТП, в которых три ребенка погибли и 153 получили ранения. Особенно остро в регионе стоит вопрос о травматизме детей-пассажиров. За шесть месяцев случилось 79 таких аварий. В них двое ребят погибли и 88 оказались ранены. Более половины пострадавших детей-пассажиров оказались в возрасте до 12 лет. В семи случаях их перевозили без автокресел. Из 79 ДТП в 52 за рулем находились родители несовершеннолетних, в 21 ситуации как раз они и становились виновниками аварий.

СПРАВКА:

Образовательный проект «Детство без опасности» реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов с июня 2019-го. К концу 2021 года программа охватит 100 городов в 85 субъектах России. За это время медики несколько раз в неделю будут проводить тренинги по теме установки и использования детских удерживающих устройств, соблюдения «детского режима» на дороге, а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской.