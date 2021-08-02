Известный американский телеканал из принципа не показал награждение воронежской гимнастки Ангелины Мельниковой

Мельникова на пьедестале. Но для американских телевизионщиков ее как бы нет. Фото: кадр с трансляции CNN. Фото: другой источник.

Патологическую ненависть к российскому спорту продемонстрировал американский телеканал CNN на примере воронежской гимнастки Ангелины Мельниковой. Ее изображение во время церемонии награждения бронзовой медалью индивидуального многоборья было размыто.

Глава спортивной дирекции CNN Роберт Ковальский заявил, что это не в сбой в трансляции, не техническая ошибка. Это для него дело принципа:

- Редакционная политика заключается в том, чтобы не обманывать своих зрителей и не демонстрировать им вещи, немыслимые с точки зрения закона, справедливости, здравого смысла… Эти люди, представители России, не имеют никакого права участвовать ни в каких соревнованиях, и то, что МОК на это закрыл глаза – я думаю, это выльется в расследования, санкции и не только.

Ковальский заявил, что WADA дисквалифицировала Россию на Олимпиаде в Токио (это где ему приснилось интересно?):

- У российских спортсменов нет и не может быть медалей или побед, поскольку они принимают допинг, они дисквалифицированы и отстранены от мирового спорта. Поэтому на сайте телеканала в медальном зачете с сегодняшнего дня эти люди не указывается. Мы не ведем трансляции с так называемыми спортсменами из России, а в тех случаях, где они попадают на пьедестал рядом с атлетами из других стран, не имея на то никакого права, мы будем применять средства размытия изображения.

Надо сказать, слова Ковальского идеально укладываются в позицию многих американцев польского происхождения. Почему-то именно они часто на первых позициях в демонстрации ненависти к России (вспомним хотя бы такого персонажа как Збигнев Бжезинский).

Однако истерика американских телевизионщиков не мешает всему остальному миру считать воронежскую гимнастку Ангелину Мельниковой олимпийской чемпионкой и обладательницей бронзовой медали Игр в Токио.

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