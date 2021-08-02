В Воронежской области «Лада» протаранила мотоблок, его водитель погиб

24-летнего пассажира мотоблока на скорой отвезли в больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 1 августа, около девяти часов вечера в Таловском районе случилась смертельная авария.

На 59 километре дороги Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка 35-летний водитель «Лады-Калины» врезался в ехавший впереди мотоблок с прицепом. Удар был очень сильным. Водитель мотоблока, 45-летний местный житель, погиб на месте, его 24-летнего пассажира-земляка на скорой отвезли в больницу. Полицейские выясняют, почему мужчина, руливший «Ладой», не смог держать безопасную дистанцию.

- Всего 1 августа в Воронежской области случилось 89 ДТП, из них в Воронеже – 51, на дорогах в районах – 26, на федеральных трассах - 12. В десяти авариях пять человек погибли, 14 получили травмы. Были оштрафованы 25 пьяных водителей и еще шесть проехавших на запрещающий сигнал светофора, - рассказали в региональном ГУ МВД.