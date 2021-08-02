«Молодежка» воронежского «Факела» в трех турах потерпела уже второй разгром

Не складываются у молодых футболистов «Факела-М» в начале сезона встречи с командами с названием «Динамо». Владивостокскому клубу с таким именем они проиграли 0:6, да еще наш вратарь Дмитрий Кортнев отразил два пенальти. Теперь пришел черед получить по полной от «Динамо-Брянск».

В первом тайме игры в столице партизанского края Кашаев и Гордеев довели счет до 2:0 в пользу футболистов Брянска. А когда до конца второго тайма оставалось 15 минут, динамовцы разразились залпом из трех голов. Сначала дубль оформил Гордеев. Потом Молчанов довел счет до 4:0. Ну а Дрогунов с пенальти добил «Факел-М» - 5:0.

Результат в принципе ожидаемый. Футболисты из Брянска еще в прошлом сезоне в общем-то на равных дома играли с основной командой «Факела». Что уж говорить о «молодежке».

Перед юными футболистами «Факела» вроде бы турнирной задачи не стоит. Цель одна – повышать мастерство и пытаться доказать свое право в будущем пополнить основу. Однако три поражения с общим счетом 0:13 («Факел-М» проиграл еще и «Сахалину» 0:2) говорит о том, что новобранцев из дубля на подходе к главной команде пока не видно.