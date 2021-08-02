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Происшествия2 августа 2021 9:00

На трассе Воронеж-Тамбов спасли косулю, сбитую шофером грузовика

Животное попало под машину вечером 1 августа
Юрий КОЗЛОВ
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После удара об грузовик косуля не могла подняться на ноги. Фото: Денис Гаевский, Мой и твой Воронеж.

После удара об грузовик косуля не могла подняться на ноги. Фото: Денис Гаевский, Мой и твой Воронеж.

Фото: другой источник.

В паблике «Мой и твой Воронеж» Денис Гаевский опубликовал пост, в котором рассказал, как спасал косулю, ставшую жертвой ДТП.

По словам Дениса, грузовик сбил животное в воскресенье, 1 августа, в 21.15 на трассе Тамбов - Воронеж у поворота на село Нижняя Катуховка. Шофер фуры останавливаться не стал. Косуля осталась лежать посреди дороги.

Денис остановился, перенес животное в безопасное место и вызвал сотрудников природоохраны. Задними ногами косуля двигать не могла. Было похоже на перелом позвоночника. Автор поста поразился равнодушию водителя грузовика.