В Воронеже практически в одно и то же время горели дома в двух разных районах

На обоих пожарах, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 1 августа, почти в одно и то же время случились два пожара в жилых домах.

В 17.19 в доме № 144 на улице Димитрова Левобережного района загорелась четырехкомнатная квартира в десятиэтажном жилом доме. На месте ЧП работали четыре пожарные машины – тушили огонь 13 сотрудников МЧС. Пожар ликвидировали в 17.41. Но к тому времени от одной комнаты квартиры площадью 4x4 метра уже практически ничего не осталось.

Гораздо менее страшный пожар случился в 17.32 на улице Жукова Коминтерновского района. Там также в многоквартирном жилом доме загорелся электрощит на площади 0,5 квадратных метра. Туда также выезжали четыре пожарные машины, тушили пламя 12 сотрудников МЧС. С огнем справились в 17.46.

По предварительным данным, пострадавших на обоих пожарах не было.