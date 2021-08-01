Четыре человека пострадали при столкновении ВАЗа и «Митсубиси» в Воронеже

Фото: предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла вечером 1 августа. Как сообщили в региональном ГУ МВД, в 18.35 на улице Ростовской, 59 на регулируемом перекрестке столкнулись ВАЗ-2101 и «Митсубиси Монтеро». За рулем отечественной машины находился 60-летний мужчина, иномаркой управлял 37-летний водитель.

Фото: предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа, а также пассажиры «Митсубиси»: 38-летняя женщина, девочки 9 и 5 лет. С травмами различной степени тяжести их доставили в медучреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства аварии.