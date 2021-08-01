В центре Воронежа молодежь устроила дискотеку прямо на проезжей части

Фото - соцсети

В Воронеже на рассвете 1 августа около 50 девушек и юношей устроили грандиозную дискотеку прямо на проспекте Революции. Музыкальное сопровождение обеспечивала «пятнадцатая» Лада. Фото и видео очевидцы опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

Как пишут воронежцы, музыка была слышна чуть ли не километр. А проезжавшим редким автомобилистам приходилось останавливаться, поскольку на проезжей части ритмично двигались танцующие.

– Мы были шокированы от количества, честно. Это вроде и хорошо, так как сами были молодые, но, ребят, уважайте других так же людей, проезжающих мимо (танцуйте на тротуаре, отведённых местах, заведениях, клубах), а также не забываем про жителей улицы, песни были настолько громкие, что, мне кажется, в клубе так не играет!, – с некоторым возмущением написал автор поста.

Впрочем, не все с ним согласились. Многие воронежцы в комментариях поддержали идею:

– Пока молоды — нужно отдыхать и сохранять яркие воспоминания. Никто не дерется, не спорит, а просто отдыхают.

Впрочем, воронежские власти уже не раз говорили о том, что проспект Революции надо бы сделать пешеходным, хотя бы в выходные дни. Все-таки это главная улица города.