Прокуратура начала проверку после нападения бродячих собак на 10-летнего мальчика в Воронеже

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Воронежская прокуратура начала проверку после сообщений о том, что в одном из крупных жилых комплексов в городе на маму с двумя детьми напала стая бродячих собак. Одна дворняга покусала 10-летнего мальчика. Инцидент произошел в Железнодорожном районе вечером 31 июля.

Как сообщили в надзорном ведомстве 1 августа, по предварительным данным, стая животных напала на 10-летнего мальчика, когда женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске, проходила мимо стройки в районе улицы Маршала Одинцова. Инцидент зафиксировала камера наблюдения.

Ребенку была оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

– В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, уполномоченным осуществлять контроль за бездомными животными и принимать меры по их отлову. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, 0 рассказали в прокуратуре.