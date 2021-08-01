Жительница Воронежской области потеряла 255 тысяч рублей, защищая банковский счет от взлома

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Жительница Бутурлиновского района попалась на уловку телефонных аферистов и перевела им 255 тысяч рублей, пытаясь защитить банковский счет от взлома. На протяжении десяти дней ее донимали звонками мошенники и в конце концов она им поверила. Об этом сообщили в управлении МВД по Воронежской области 1 августа.

Как пояснила полицейским женщина, сначала ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина рассказал, что якобы злоумышленники пытаются перевести деньги с карты жительницы региона на счет «другого гражданина». Аферист звонил десять дней женщине, все время с разных телефонов. Убеждал, что служба безопасности банка проводит расследование, а сведения они потом передадут в полицию.

Затем мошенник заявил, что женщине необходимо пройти «регламент по сохранению лицевого счета». Она согласилась и перевела на некий счет крупную сумму. После этого звонки прекратились.

Жертва обмана обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).