Фото регионального управления по охране ОКН

Управление по охране ОКН Воронежской области согласовало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов для офицеров Романовской слободы: дом ротных командиров Романовской слободы». Трехэтажное здание располагается на улице Краснознаменная, 111.

Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов области, разработчиком проекта - ООО «СТЕПС».

Проект предполагает реставрацию фасадов здания, а также В Воронеже отреставрируют фасад Дома ротных командиров Романовской слободы

Управление по охране ОКН Воронежской области согласовало научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов для офицеров Романовской слободы: дом ротных командиров Романовской слободы». Трехэтажное здание располагается на улице Краснознаменная, 111.

Заказчиком выступил Фонд капитального ремонта многоквартирных домов области, разработчиком проекта - ООО «СТЕПС».

Проект предполагает реставрацию фасадов здания, а также ремонт инженерных сетей, фундамента, оконных и дверных заполнений, крылец и козырьков входов, лестничных клеток и лестниц.

Дом ротных командиров Романовской слободы принят на государственную охрану в 2018 году. В годы войны в здании были разрушены перекрытия и крыша. После Великой Отечественной войны его восстановили и использовали по первоначальному назначению. Внутренняя планировка откорректирована в соответствии с современными требованиями. Сейчас это многоквартирный жилой дом. В целом архитектурный облик здания не претерпел изменения. Благодаря визуальным и композиционно-видовым связям объект культурного наследия участвует в сохранении ценных исторических панорам ул. Краснознаменной, как часть комплекса «Чижовский плацдарм».