В Воронеже пропал 46-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Ориентировка волонтеров

Волонтеры начали поиски 46-летнего воронежца Павла Жеромского. Он ушел из дома 22 июля в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Родные ничего не знают о нем уже полторы недели. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» 1 августа.

Из ориентировки известно, что Павел Жеромский ростом 180 сантиметров, у него светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения он был одет футболку, шорты и кеды синего цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.