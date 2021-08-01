В Воронежской области полиция проверит людей, освободившихся из колонии

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области со 2 по 6 августа УМВД проведет операцию «Надзор». Ее цель - контроль над людьми, освободившимися из мест лишения свободы и находящимися под административным надзором. Полицейские проверяют, соблюдают ли такие люди правила и ограничения, предусмотренные законом.

Как пояснили в региональном главке, ежегодно на территории Воронежской области из мест лишения свободы освобождаются около полутора тысяч лиц. Большая часть из них стоит на профилактическом учете органов внутренних дел. Как правило, более половины из них остаются нетрудоустроенными, а каждый десятый – не имеет места для проживания.

Основными задачами данного мероприятия является профилактика преступлений и правонарушений со стороны подучетных лиц, их ориентирование на ведение законопослушного образа жизни и содействие в трудоустройстве.

В проведении операции также примут участие представители уголовно-исполнительных инспекций УФСИН. В отношении нарушителей будут приниматься решения о привлечении их к административной или уголовной ответственности.