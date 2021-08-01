Во дворе воронежского жилкомплекса на ребенка напала свора собак

Скриншот видео

ЧП произошло во дворе многоэтажки в ЖК «Лазурный». Во время прогулки на семью с двумя детьми набросилась свора дворняг. Одна из собак покусала старшего мальчика. Об этом в 1 августа сообщила в группе ЖК в соцсети «ВКонтакте» мама ребенка.

Она также опубликовала видео в посте, на котором видно, как стая набросилась на маму, которая гуляла с коляской и сыном постарше. Собаки начали лаять, а одна из них укусила мальчика за ногу, порвав шорты. По счастью, малыш в коляске и мама не пострадали.

На месте укуса у мальчика появилась ссадина. Местные жители в комментариях написали, что бездомные собаки в их районе не редкость и они очень опасны. Воронежцы уже собирали подписи для отлова бездомных собак, однако забрали всего двух животных.