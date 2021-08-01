50 человек эвакуировали из-за пожара в воронежском автосалоне на Левом берегу

Пожар произошел сегодня, 1 августа, в Воронеже в здании автосалона, расположенного по адресу: Ленинский проспект, д. 156. Сообщение о задымлении в подвале здания спасателям поступило в 11:31. Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали 50 человек – сотрудников и посетителей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Как оказалось, в подвале загорелся матрац на площади 1 кв. м. На других этажах здания задымления не было. Возгорание удалось локализовать в 12:10, чтобы огонь не распространился. В 12:20 пожар потушили.

Как пояснили в МЧС, погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 62 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России – 58 человек и 18 единиц техники (по повышенному номеру вызова).

Причина пожара устанавливается.