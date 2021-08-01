В Воронежской области у сельчанина дома нашли полкило марихуаны

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Сотрудники полиции у одного из жителей Эртильского района дома нашли полкило марихуаны. Наркотическое вещество у 38-летнего сельчанина изъяли, а самому мужчине грозит теперь до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 1 августа.

Как оказалось, правоохранители наведались к мужчине по наводке. Ранее он уже был судим за незаконный оборот запрещенных веществ. При обыске у сельчанина дома и в надворных постройках был проведен обыск. Полицейские обнаружили несколько кустов конопли, которую мужчина сушил на улице.

Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством - марихуана, весом около 500 граммов, что является крупным размером.

Мужчина признался, что хранил наркотики для личного употребления. Коноплю он совал на заброшенной ферме несколько дней назад.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».