В Воронежской области еще 486 человек заболели коронавирусом за сутки

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Число заболевших ковидом в Воронежской области растет каждые 24 часа. Цифра приближается к 500. За последние сутки опасный недуг подтвердился у 486 пациентов. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб в воскресенье, 1 августа.

Накануне в регионе был зафиксирован новый антирекорд – выявили болезнь сразу у 487 человек.

Общее число инфицированных в Воронежской области за все время пандемии достигло 104 503 пациента.

Также за прошедшие сутки от коронавируса умерли 19 пациентов. Такую же печальную цифру сообщали вчера, 31 июля. Общее число скончавшихся от COVID-19 воронежцев выросло до 4 393.