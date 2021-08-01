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Общество1 августа 2021 11:13

В мэрии рассказали, где в Воронеже отключат горячую воду в августе

Неудобства затронут жителей более 2000 многоэтажек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В Воронеже продолжается подготовка к отопительному сезону. В связи с этим мэрия опубликовала список многоэтажек, в которых отключат горячую воду в августе. На этот раз в зоне ограничений окажутся жители 2001 многоэтажки. Об этом сообщили в субботу, 31 июля, в пресс-службе городской администрации.

Во время отключения специалисты проведут опрессовку теплотрасс, а также плановый ремонт нескольких котельных. Неудобства горожанам придется терпеть от трех дней до четырех недель.

На этот раз крупные отключения ждут дома Коминтерновского района. Там жителям почти 750 многоэтажек придется греть воду. Далее в списке идут Советский (448 МКД), Левобережный (399) и Железнодорожный (277) районы. Меньше всего придется терпеть неудобства жителям Ленинского и Центрального районов. Там отключат от ресурса 83 и 49 МКД, соответственно.

Полный график на ближайший месяц можно найти тут.