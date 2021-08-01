В Воронеже начало первой недели августа будет жарким и знойным

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Начало августа, судя по прогнозам синоптиков, также как июль, не даст воронежцам отдохнуть от жары и зноя. Аномально высокая температура встретит горожан и жителей области на новой рабочей неделе. В первый понедельник августа температура будет подниматься до +37. Об этом рассказали в воронежском гидрометцентре 1 августа.

Так, в понедельник осадков не ожидается, хотя и будет облачно. В районах области днем воздух прогреется до +32… +37, ночью температура спадет до +16… +21.

В Воронеже тоже будет жара: днем до +35… +37, ночью +19… +21.

Какая погода ожидается в августе, рассказали синоптики.