В воронежском райцентре появится ледовая арена почти за 400 млн рублей

В Борисоглебске местные власти начали поиск подрядчика на разработку рабочей документации и строительство ледовой арены. Начальная максимальная цена контракта впечатляет – 384,8 млн рублей. Деньги выделят из федерального, регионального и местного бюджетов. Аукцион объявили 30 июля. Это следует из документации, размещенной на сайте госзакупки.

Ледовая арена расположится на улице Чкалов, 55б площадью 1,8 тыс. кв. м. Это будет крытое спортивное сооружение с ледовой площадкой, спортзалом и трибунами для зрителей. Там будут проводить тренировки по хоккею и фигурному катанию, кроме того, там можно будет просто покататься на коньках.

На арене одновременно тренироваться смогут 50 спортсменов или кататься 100 человек. Трибуны Открытие запланировано на 1 сентября 2022 года.