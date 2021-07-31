Воронежский «Факел» победил в битве лидеров «Оренбург» и поднялся на второе место

Победный гол забил Сергей Брызгалов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Матч в «Оренбурге» с одноименной командой, проходивший без зрителей, «Факел» провел здорово. В первом тайме постоянный прессинг не давал хозяевам поля продохнуть. В итоге уже в добавленное к нему время при розыгрыше углового защита «Оренбурга» упустила подключившегося к атаке защитника Брызгалова. А Сергей такое не прощает – точный удар головой и 1:0.

Во втором тайме «Оренбург» едва не ответил похожим голом со стандарта. Но сначала последовал вынос мяча практически с ленточки ворот, а потом «Факел» спасла штанга. Не забил «Оренбург», зато это удалось сделать воронежской команде. На 79 минуте Василий Черов после классной передачи Хызыра Аппаева, вышел один на один и богатырским ударом от перекладины чуть не порвал сетку ворот – 2:0. Счет не изменился, да еще и игрок хозяев Александр Эктов получил удаление, видимо, за разговор на повышенных тонах с судьей.

«Факел» набрал десять очков. Воронежская команда поднялась на второе место. Московское «Торпедо», впервые потеряв очки в этом чемпионате в домашнем матче с ивановским «Текстильщиком» - 0:0, опережает «Факел» лишь по разности мячей. У москвичей она 10:2, у воронежцев 8:3.

Впереди у «Факела» домашний матч с «Акроном» из Тольятти 8 августа. Пока волжская команда идет на седьмом месте с 5 очками. Но еще раньше 4 августа «Факел» сыграет в 1/64 финала Кубка России с ФК «Олимп-Долгопрудный» (подмосковная команда сейчас занимает в ФНЛ 18 место). Эта игра начнется в 19.00.