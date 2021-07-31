Житель Воронежской области потерял 2,4 миллиона, играя на виртуальной бирже

36-летний житель Борисоглебска в мае нашел в интернете объявление о заработке на валютной бирже. После установки программы мужчине позвонил неизвестный, который представился менеджером биржевой платформы, пообещал доход от 50 процентов и убедил мужчину пройти обучение и внести денежные средства на счет для начала торговли.

Пройдя обучение, потерпевший перевел деньги на электронный счет (кошелек) на сайте. После этого ему позвонил другой человек и представился его личным брокером. Мужчина начал звонить и диктовать, какие сделки необходимо совершать. Полтора месяца потерпевший получал звонки от брокера, который убеждал его увеличить сумму на счете.

В итоге борисоглебец перевел на виртуальный счет все личные сбережения, деньги от продажи недвижимости, средства, взятые в кредит в банке и занятые у соседа. Общая сумма превысила 2 млн 400 тысяч рублей.

Как только виртуальные выигрыши достигли десятки миллионов и потерпевший он решил вывести деньги и не смог этого сделать, то осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Всего за сутки воронежцы сообщили о четырнадцати случаях мошенничества. Общий ущерб составил свыше четырех миллионов рублей.