На выезде из Воронежа образовались километровые пробки

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В субботу утром на выездах из Воронежа в северном и западном направлении образовались многокилометровые пробки. Проезд сильно затруднен на трассе «Дон» в месте, где завершается платный участок. Здесь произошла авария. В итоге пробка растянулась на внушительный отрезок платной дороги, по которой возвращаются с юга отдыхающие.

Второй затор наблюдается на семилукском направлении, где продолжается ремонт моста через реку Дон. Но здесь поток машин движется все-таки быстрее.

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