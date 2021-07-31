В Воронежской области задержали «закладчика» из Татарстана

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В Калачеевском районе 45-летнего жителя Республики Татарстан задержали по подозрению в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

В конце апреля правоохранители задержали двух местных жителей, при которых нашли свертки с наркотиком. Задержанные пояснили, что приобретали наркотик через интернет. Дальнейшее расследование вывело оперативников на 45-летнего жителя Республики Татарстан, который делал закладку синтетического наркотика в черте города Павловск. У задержанного изъяли наркотические средства, мобильные телефоны и автомобиль.

Мужчина рассказал, что делал тайники с «закладками» не только в Павловске, но и на территории других городов Воронежской и Белгородской областей, в том числе в Калаче. Изъятые калачеевскими полицейскими у местных жителей свертки с «солью», также были размещены в тайниках-закладках подозреваемым.

Задержанный также сообщил, что ему в социальной сети поступило предложение высокооплачиваемой работы, которое его заинтересовало. Он начал общаться с неизвестным, а тот предложил ему работать «закладчиком» наркотиков. Подозреваемый согласился.

- Следуя инструкциям координатора, он переехал в Воронеж, откуда начал развозить пакеты с синтетическим наркотиком по разным городам и оборудовать тайники-закладки, - рассказали в пресс-службе полиции.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.