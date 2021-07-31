Житель Воронежской области лишился машины, которую оставил на 10 дней на трассе

41-летний мужчина из Кантемировского района ехал домой на автомобиле «ГАЗ-31105». В какой-то момент водитель заметил разгерметизацию в топливной системе. Эта поломка могла привести к возгоранию машины. Оставив автомобиль на обочине дороги на территории Бобровского района, мужчина добрался в Кантемировку на попутке.

За машиной он решил вернуться лишь через 10 дней, но не обнаружил ГАЗ на прежнем месте. Мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне.

- Оперативники просмотрели несколько десятков часов записей с камер видеонаблюдения и установили автомобиль, который отбуксировал разыскиваемую машину в село Средний Икорец Лискинского района, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По подозрению в угоне задержали 20-летнего жителя села, который признался в совершении преступления. Молодой человек рассказал, что проезжая мимо, несколько раз видел оставленную машину. Решив, что она никому не нужна, вместе с отцом парень вскрыл салон и отбуксировал авто в свое село. Там он отремонтировал машину и продал ее местному жителю за 20 тысяч рублей.

В настоящий момент полицейские изъяли «ГАЗ-31105» у нового владельца. По факту кражи возбудили уголовное дело.