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Здоровье31 июля 2021 11:51

Новый антирекорд коронавируса в Воронежской области: 487 заболевших

19 человек умерли
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В последний день июля коронавирус установил в Воронежской области очередной антирекорд: за минувшие сутки диагноз поставили 487 жителям региона. Напомним, накануне врачи зарегистрировали на два случая меньше. Общее количество диагнозов с начала эпидемии составляет 104 017.

Выздоровели за сутки 288 человек, а всего - 96 189 (+288).

По-прежнему высоким остается прирост летальных случаев болезни. По данным оперативного штаба региона, на 31 июля зарегистрировали 19 новых смертей. Всего в списке жертв болезни - 4 374 человек.