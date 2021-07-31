В аварии на воронежской трассе пострадали двое взрослых и двое детей

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 17 часов в пятницу на перекрестке дорог в Бобровском районе произошла авария с участием трех машин. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, водитель автомобиля Хендэ «Сантафе», 28-летняя жительница Воронежа, поворачивая налево не пропустила движущийся во навстречу автомобиль ФАУ «V5» под управлением 32-летнего жителя Бобровского района. После столкновения машин одну из них отбросило на стоящий ВАЗ-211440 под управлением 23-летнего местного жителя.

Водителя ФАУ «V5» и 11-летнюю пассажирку автомобиля Хендэ «Сантафе» с места аварии забрала «скорая». Позже за помощью к врачам в районную больницу обратились пассажиры автомашины ФАУ «V5», 28-летняя женщина с 3-летней девочкой, жительницы Бобровского района.

Полицейские организовали проверку обстоятельств ДТП.