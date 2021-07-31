Долгожданный дождь досался не всем районам Воронежа

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Сильная жара разрешилась в Воронеже грозами и ливнями с градом 30 июля. Во второй половине дня над городом начали сгущаться тучи, загремели раскаты. Но дождь обрушился на областной центр отдельными участками. Так, сильно досталось микрорайону Отрожка, части Коминтерновского и Центрального районов, некоторым пригородам. Например, очевидцы сообщили о шторме в районе Воронежского заповедника.

Горожане сообщают о том, что при грозе наблюдался шквалистый ветер, а размер градин был с вишню! Кое-где затопило дороги и поваляло деревья. Но серьезных ЧП непогода не повлекла. Фотографиями с мест разгула стихии, а также свои впечатлениями горожане делились в соцсетях.