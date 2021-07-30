В Воронежской области 70-летнего пенсионера будут судить за хранение пороха

В Бутурлиновском районе 70-летний пенсионер стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ). У пожилого мужчины полицейские обнаружили в доме почти 157 грамма пороха. Ему предъявили обвинение и передали дело в суд. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 30 июля.

По версии следствия, пенсионер – не охотник, поэтому не имел специального разрешения на ношение оружия. При этом во время обыска у него в доме в жестяной банке нашли 156,8 г пороха. Как установила экспертиза, порох сделан из бездымных отходов и относится к взрывчатым веществам метательного действия промышленного изготовления.

Пенсионеру грозит лишение свободы до 8 лет и крупный штраф.