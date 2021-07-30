В Воронеже задержали главу строительной компании по подозрению в хищении денег при строительстве школы

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Сотрудники отдела экономической безопасности воронежского УМВД и регионального УФСБ задержали 46-летнего руководителя крупной строительной компании по подозрению в крупном мошенничестве на 21,3 млн рублей при строительстве школы (ч. 4 ст. 159УК РФ). Об этом 30 июля рассказали в региональном главке.

Как рассказал собственный источник, речь идет о главе воронежской компании «КМ-Строй» Андрее Матвееве. Махинации выявили при строительстве школы-интерната в Грибановском районе.

По предварительным данным правоохранителей, в 2018-2020 годах строительная организация возводила здание общеобразовательного учреждения. Согласно договору, было предусмотрено проведение огнезащитного покрытия деревянных конструкций мансард и элементов кровли специальным составом на сумму 21,3 млн рублей. Однако при проверке оказалось, что подрядчик решил сэкономить и использовал материалы, не отвечающие заявленным требованиям пожарной безопасности.

Руководитель строительной организации был задержан. Ленинский райсудом ему избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.