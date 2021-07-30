Воронежские единороссы отчитались о своей работе за прошедшие 5 лет

В заседании, которое прошло под руководством секретаря регионального отделения партии, председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, приняли участие губернатор Воронежской области, член регионального политсовета «Единой России» Александр Гусев; член Совета Федерации, член регионального политсовета «Единой России» Сергей Лукин, мэр Воронежа, секретарь Воронежского местного отделения партии Вадим Кстенин, члены Регионального политсовета «Единой России», представители местных отделений партии и общественности.

Выступая, Владимир Нетёсов отметил, что партия находится в постоянном и открытом диалоге с воронежцами, выполняет наказы и пожелания граждан, что стало основой ее успехов и достижений. Это позволило экономике региона войти в двадцатку лучших региональных экономик России, а по отдельным направлениям, - в частности, АПК, - в пятерку лучших регионов, которые показывают самые высокие и устойчивые темпы развития.

«Мы – патриоты и гордимся своей большой и малой родиной. Мы продолжим созидательную деятельность, чтобы жизнь каждого человека, каждого воронежца стала лучше, комфортнее и безопаснее», - подчеркнул лидер воронежских единороссов.

«С 2015 года Воронежской областной Думой разработано и принято более 1000 законов, направленных на улучшение качества жизни людей, создание правовых условий для поступательного развития области. Почти 40% из них касаются регионального развития и экономики. При этом деятельность нашей фракции не ограничивалась одним законотворчеством», - подчеркнула она.

Все вышеозвученное было подтверждено в ходе последующих выступлений участников форума. В частности, выступавшие высоко оценили реализацию таких партийных проектов, как «Культура малой родины», «Здоровое будущее», «Новая школа», благодаря которым в сельских районах области ведется постоянная работа по улучшению и развитию социальной инфраструктуры: школ, детских садов, Домов культуры, ФАПов и амбулаторий.

Подводя итог отчетного заседания, секретарь Воронежского регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов напомнил, что в настоящее время партия формирует свою народную программу к выборам депутатов Государственной Думы РФ, которая будет основана на наказах и пожеланиях избирателей. На сегодняшний день депутатами Воронежской областной Думы и депутатами муниципальных образований проведено более 10 тысяч встреч с воронежцами, участниками которых стали около 370 тысяч человек. Работа продолжается, и Владимир Нетёсов обратился к присутствующим с призывом активно включиться в этот важный процесс, который позволит наиболее полно высветить реальные проблемы граждан и взяться за их решение.