Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июля 2021 18:01

В Воронеже мотоциклиста без прав оштрафовали на 30 тысяч рублей

Его задержали на улице Димитрова во время рейда
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мотоцикл нарушителя отправили на штрафстоянку.

Мотоцикл нарушителя отправили на штрафстоянку.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мотогруппа областного ГИБДД провела рейд для профилактики ДТП с участием мотоциклов. Во время него на улице Димитрова на участке с круговым движением гаишники поймали мотоциклиста, ехавшего без прав. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что с начала 2021 года произошло 29 ДТП с участием мотоциклов. В них один человек погиб, 34 получили ранения. Самые частые обнаруженные за это время нарушения: управление мотоциклом без мотошлема – 131, нет полиса ОСАГО – 66, «железный конь» не зарегистрирован в установленном порядке – 39, езда без прав – 38.