В Воронеже мотоциклиста без прав оштрафовали на 30 тысяч рублей

Мотоцикл нарушителя отправили на штрафстоянку. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Мотогруппа областного ГИБДД провела рейд для профилактики ДТП с участием мотоциклов. Во время него на улице Димитрова на участке с круговым движением гаишники поймали мотоциклиста, ехавшего без прав. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В ГИБДД напомнили, что с начала 2021 года произошло 29 ДТП с участием мотоциклов. В них один человек погиб, 34 получили ранения. Самые частые обнаруженные за это время нарушения: управление мотоциклом без мотошлема – 131, нет полиса ОСАГО – 66, «железный конь» не зарегистрирован в установленном порядке – 39, езда без прав – 38.