В Воронежской области мужчину, принципиально не носящего маску, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Это предупреждение 55-летний житель Воробьевского района все время игнорирует. Фото: Артем КИЛЬКИН

55-летний житель Воробьевского района «заработал» себе административное дело за отказ от ношения медицинской машины. А еще достаточно приличный штраф.

Днем 30 июня этого мужчину засекли днем в поселке Нижний Кисляй в магазине «Пятерочка» без маски. Ранее он неоднократно был уличен в том же нарушении. Сначала ему вынесли предупреждение, потом оштрафовали на тысячу рублей.

А в 2021 году ковид-диссидента дважды обязывали заплатить за то же нарушение по 15 тысяч рублей. И, наконец, по последнему эпизоду его похождений без маски жителя Воробьевского района оштрафовали уже на 20 тысяч.