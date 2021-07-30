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Общество30 июля 2021 17:10

В Воронежской области мужчину, принципиально не носящего маску, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Такое решение приняли в Бутурлиновском районном суде
Юрий КОЗЛОВ
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Это предупреждение 55-летний житель Воробьевского района все время игнорирует.

Это предупреждение 55-летний житель Воробьевского района все время игнорирует.

Фото: Артем КИЛЬКИН

55-летний житель Воробьевского района «заработал» себе административное дело за отказ от ношения медицинской машины. А еще достаточно приличный штраф.

Днем 30 июня этого мужчину засекли днем в поселке Нижний Кисляй в магазине «Пятерочка» без маски. Ранее он неоднократно был уличен в том же нарушении. Сначала ему вынесли предупреждение, потом оштрафовали на тысячу рублей.

А в 2021 году ковид-диссидента дважды обязывали заплатить за то же нарушение по 15 тысяч рублей. И, наконец, по последнему эпизоду его похождений без маски жителя Воробьевского района оштрафовали уже на 20 тысяч.