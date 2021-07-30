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Общество30 июля 2021 16:32

В Воронеже в зоопитомнике у пары бизонов родился детеныш

Малыша назвали в честь патрульного катера ВМФ
Артем ИЛЬИН
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Родители хорошо заботятся о своем потомстве.

Родители хорошо заботятся о своем потомстве.

Фото: О.Князев.

На лесной территории зоопитомника «Червлёный яр» произошло радостное событие. У пары бизонов родился малыш. Случилось это в День военно-морского флота. В честь этого детеныш получил необычную кличку Раптер. Так называется патрульный катер ВМФ.

Роды прошли нормально, мама и малыш чувствуют себя хорошо. У этой пары уже не первый детеныш. Они хорошие родители, всегда оберегают своих малышей.

А вот подходить близко к бизонам в такой период не рекомендуют. Защищая малыша от посторонних глаз, они могут проявить агрессию.