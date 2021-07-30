Воронежец решил сходить с незнакомкой в театр и лишился 9 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже 34-летний мужчина лишился 9 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр для встречи с девушкой с сайта знакомств. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 30 июля сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В полиции мужчина рассказал, на сайте знакомств познакомился с девушкой. Незнакомка после непродолжительного общения предложила сходить вместе в театр. Он согласился на свидание. Тогда девушка прислала ему ссылку на сайт, якобы на котором можно было приобрести билеты. Воронежец ввел свои данные для оплаты, обновил страницу, после чего сайт выдал ошибку. Как оказалось, он перешел на сайт-двойник. А со счета мужчины списали 9 000 рублей.

– В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных противоправных деяний, 0 пояснили в региональном главке.