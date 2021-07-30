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Общество30 июля 2021 16:05

В Воронежской области суд обязал глав четырех сел стать хозяевами плотин

В Подгоренском районе обнаружили, что эти сооружения бесхозные
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники прокуратуры Подгоренского района выяснили, что на территории четырех сел находятся бесхозяйные плотины прудов. При таком положении дел, когда у них нет хозяина, многократно возрастает риск возникновения чрезвычайной ситуации, так как без пригляда они постепенно разрушаются.

- Учитывая все эти обстоятельства, работники прокуратуры предъявили иски. В них предлагали обязать глав администраций этих четырех сел оформить право собственности на плотины. Суд все эти иски удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Подгоренского района.