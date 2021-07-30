Футболиста воронежского «Факела» оштрафовали за нарушение антикоронавирусных мер

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал футболиста воронежского «Факела» Руслана Магаля на 20 тысяч рублей по итогам матча с «Томью». Напомним, победив «Томь», «Факел» не только вышел на третье место в ФНЛ, но и продлил беспроигрышную серию до 19 матчей.

В пункте, по которому защитника наказали, говорится о запрете на рукопожатия, обмен талисманами и вымпелами между командами. Также не допускается контакт с представителями СМИ и болельщиками. Все из-за угрозы COVID-19. Видимо, одно из этих условий нарушил Руслан Магаль.

После игры, состоявшейся на прошлой неделе, «Факелу» также придется заплатить 10 тысяч рублей штрафа. В чем именно заключается нарушение, не сообщается. В самих же пунктах, по которым футбольному клубу придется заплатить деньги, в частности говорится, что все зрители, находящиеся на стадионе, в том числе в VIP-секторе, в обязательном порядке должны использовать средства индивидуальной защиты. Похоже, масок у отдельных зрителей не было.

К слову, за задержку начала матча между молодежным «Факелом» и «Сахалином» воронежцев также оштрафовали на 10 тысяч рублей.