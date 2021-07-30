Воронежский облсуд не выпустил из СИЗО полицейского, у которого нашли 22 квартиры на 50 млн

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Воронежский облсуд отказал в освобождении из СИЗО бывшему замглавы региональной ГИБДД Игорю Качкину, у которого были найдены 22 квартиры на 50 млн рублей. Апелляция оставила меру пресечения без изменения. Нынешний начальник тыла отдела ОМВД по Панинскому району пробудет под арестом как минимум до 19 сентября. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Качкина задержали по подозрению в попытке дать взятку в 30 тысяч рублей начальнику экзаменационного отделения за то, чтобы помог его знакомому незаконно получить водительские права. Полицейского задержали 19 июля в ходе совместной операции Следственного комитета, ФСБ и МВД. Суд отправил полицейского в СИЗО аж до 19 сентября. Однако защита попыталась смягчить меру пресечения, но безуспешно.