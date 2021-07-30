В Воронежской области начнет работу горячая линия по вопросам качества овощей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области заработает горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать с 2 по 13 августа с 10.00 до 17.00. Позвонив по номеру 8-800-201-59-78 жители региона и предприниматели смогут задать вопросы специалистам о качестве, безопасности и сроках годности плодоовощной продукции. Перерыв с 13-00 до 14-00.

Также граждане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов Управления.

Эксперты дадут консультации по вопросам нормативных требований к плодоовощным продуктам, рекомендации по выбору продуктов питания, подачи обращения в случае обнаружения некачественного продукта в магазине, работы портала ГИС ЗПП, где отображена информация по фальсифицированным продуктам.