В Воронеже квартиранты из Африки запустили дымовую шашку в съемном жилье и сбежали

Дым быстро распространялся по этажам Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Поздним вечером 29 июля в жилом комплексе «Челюскинцев 101», который находится на одноименной улице, местные жители почувствовали едкий запах дыма. Тут же воронежцы вызвали спасателей. Но когда те вскрыли квартиру, из которой шел смог, оказалось, что внутри никого нет, а на полу лежит дымовая шашка. В пресс-службе регионального ГУ МЧС подтвердили «КП-Воронеж», что вызов поступил в 23:08.

Нюансы произошедшего в социальных сетях рассказал местный житель Сергей Трифонов: по его словам, квартиру на первом этаже арендовала семья выходцев из Африки. Вечером 29 июля они собрали вещи и, видимо, обидевшись на хозяина, оставили в квартире ту самую дымовую шашку с неприятным запахом. Молодая пара иностранцев дождалась такси и уехала.

Дым быстро распространялся по этажам. Хозяевам квартир в ЖК «Челюскинцев 101», вероятно, какое-то время придется потратить, чтобы избавиться от скверного запаха. А вот владельцу помещения на первом этаже необходимо поменять еще и дверь, которую пришлось вскрывать спасателям.