В Воронеже работнику центра светотехники пришлось через гострудинспекцию возвращать свою зарплату

Сотруднику научно-производственного предприятия «Воронежский центр светотехники» пришлось обращаться в гострудинспекцию, чтобы вернуть свою зарплату. Компания, как можно понять из названия, занимается производством электрических ламп и осветительного оборудования. Была проведена внеплановая проверка.

Оказалось, что сборщику опытного участка задолжали с мая по июнь 2021 года 60 тысяч рублей.

- По предписанию гострудинспекции права сотрудника полностью восстановлены, ему выплачена заработная плата с компенсацией процентов за ее задержку. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - отметили в региональной гострудинспекции.